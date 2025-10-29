Rubano abbigliamento al centro commerciale | arrestati

Pisatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermati, lo scorso 23 ottobre, in un centro commerciale di Cascina con abbigliamento rubato al quale erano stati rimossi i dispositivi antitaccheggio. Sono stati arrestati dai Carabinieri, a seguito di segnalazione al 112, due uomini con l'accusa di furto aggravato.A seguito di una successiva. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Rescaldina, rubano 2mila euro di merce del centro commerciale: fermati e denunciati - Gli agenti del comando di Polizia locale hanno fermato tre persone: agivano con borse schermate per evitare di essere rilevati dai sistemi anti taccheggio Rescaldina (Milano), 28 settembre 2024 – ... Scrive ilgiorno.it

Rubano scarpe in un centro commerciale e feriscono la direttrice. Tre arresti - Poi, una volta scoperti, hanno aggredito la direttrice della struttura, ferendola. Scrive rainews.it

rubano abbigliamento centro commercialeRubano profumi e alcolici per centinaia di euro in un centro commerciale - Partendo da un movimento sospetto nel parcheggio del centro commerciale “Le Vele” di Desenzano, la Polizia di Stato è riuscita a fermare due ladri, sorpresi col bottino dopo una serie di furti tra i n ... Da bresciatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Rubano Abbigliamento Centro Commerciale