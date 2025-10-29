Ruba un cartello della segnaletica stradale | 81enne nei guai
Mettersi nei guai ad 80 anni suonati per una banale leggerezza. Ruba un cartello della segnaletica stradale, immortalato dalla videosorveglianza, finisce nei guai. Il 24 ottobre attorno alle 15 gli agenti della Polizia Locale coordinati dal comandante Giacomo Sinigaglia sono stati allertati che a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
