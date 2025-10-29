Ruba prodotti in un centro commerciale | arrestata 22enne
Tempo di lettura: 2 minuti Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Benevento ha arrestato per furto una 22enne di nazionalità rumena domiciliata a Pagani (Salerno). Alle 14 circa di ieri, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in transito nei pressi di un Centro Commerciale del capoluogo sannita notava una donna che, con andamento sospetto e frettoloso, si apprestava a raggiungere un’autovettura Renault Megane sita nell’annessa area di parcheggio portando con sé uno zaino ed una grossa borsa apparentemente molto pesanti. Gli operatori di polizia decidevano di controllare sia lei che l’uomo trovato ad attenderla nell’auto verso la quale era diretta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
