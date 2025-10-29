Ruba in un supermercato a Como e tenta di barattare la refurtiva in una pizzeria 38enne nei guai

Arrestato a Como un 38enne tunisino per furto aggravato: aveva rubato merce in un supermercato e tentato di barattarla in pizzeria. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

