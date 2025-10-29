Ruba in un supermercato a Como e tenta di barattare la refurtiva in una pizzeria 38enne nei guai

Arrestato a Como un 38enne tunisino per furto aggravato: aveva rubato merce in un supermercato e tentato di barattarla in pizzeria. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ruba in un supermercato a Como e tenta di barattare la refurtiva in una pizzeria, 38enne nei guai

Argomenti simili trattati di recente

Prima ha rubato in un supermercato, poi ha usato lo spray urticante contro l'addetto alla sicurezza. Per questo un giovane di 21 anni è stato arrestato. È successo nel centro storico, dove il ragazzo ha preso dagli scaffali alcune bottiglie di birra. Avviatosi verso l Vai su Facebook

Ruba 10 salami al supermercato nascondendone alcuni in una busta e altri nei pantaloni. Denunciato 41enne italiano - X Vai su X

Ruba in un supermercato a Como e tenta di barattare la refurtiva in una pizzeria, 38enne nei guai - Arrestato a Como un 38enne tunisino per furto aggravato: aveva rubato merce in un supermercato e tentato di barattarla in pizzeria. Segnala virgilio.it

Como, ruba all’Esselunga poi va in pizzeria e tenta il baratto della refurtiva in cambio di birre, non gli va bene - Un arresto lampo a Como mette fine alla serie di furti che vedeva protagonista, da tempo, un uomo già noto alle forze dell’ordine. Segnala comozero.it

Como, ruba al supermercato 2,50 euro di merce e viene arrestato - Como, 10 aprile 2025 – Nei pantaloni aveva infilato merce per un valore di 2,50 euro, avviandosi verso le casse del supermercato con l’intenzione di uscire senza pagare. Scrive ilgiorno.it