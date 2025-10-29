Ruba bottiglie al Conad di Aulla e spintona un commesso | arrestato dai carabinieri

Massa Carrara, 29 ottobre 2025 - Rapina al supermercato Conad di Aulla, dove un giovane di 21 anni, nato in Marocco ma da anni residente in Lunigiana, è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di giovedì scorso, durante un servizio di controllo finalizzato al contrasto dei reati predatori. Furgone bianco avvicina i bambini: “Episodi non isolati”. A Coverciano ansia e mobilitazione Secondo quanto ricostruito dai militari, il ragazzo – già noto alle forze dell’ordine – avrebbe prelevato dagli scaffali alcune bottiglie di alcolici, nascondendole sotto i vestiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

