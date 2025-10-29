Ruba armi e oro a Ancarano arrestato tre mesi dopo a Maribor

29 ott 2025

L'hanno rintracciato e arrestato a oltre 200 chilometri di distanza dal luogo dove aveva rubato oro, un fucile ad aria compressa e un taser, per un valore complessivo di 15 mila euro. I fatti erano avvenuti all'interno di una villetta di Ancarano lo scorso 4 agosto. Tre mesi dopo la polizia di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

