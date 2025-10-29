Ruba armi e oro a Ancarano arrestato tre mesi dopo a Maribor
L'hanno rintracciato e arrestato a oltre 200 chilometri di distanza dal luogo dove aveva rubato oro, un fucile ad aria compressa e un taser, per un valore complessivo di 15 mila euro. I fatti erano avvenuti all'interno di una villetta di Ancarano lo scorso 4 agosto. Tre mesi dopo la polizia di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L’Ucraina è un colabrodo senza precedenti: dall’inizio dell’invasione russa a febbraio 2022 Kiev si è vista rubare o ha smarrito 491.426 armi da fuoco. La cifra è aumentata di oltre l’80% da settembre 2024. Tra le armi scomparse figurano soprattutto fucili d’ass Vai su Facebook
Ruba catena d'oro in centro Firenze, arrestato - Ha sfilato con violenza una catena d'oro ad un turista inglese in vacanza con la moglie ma è stato arrestato dalla polizia municipale a Firenze. Riporta lanazione.it