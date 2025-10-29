Ruba 2mila franchi da un auto ma viene trovato e denunciato dopo 5 mesi

Ruba da un'auto in un parcheggio e viene rintracciato, e denunciato, dopo cinque mesi.I carabinieri di Stresa, al termine di un’articolata indagine, hanno individuato l’autore di un furto ai danni di un cittadino svizzero, avvenuto lo scorso maggio nel parcheggio di Villa Pallavicino. L'uomo, un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

