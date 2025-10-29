Rovigo 27 anni dopo il massacro del bar | madre e figlia uccise a bastonate arrestato l’assassino ceco

Svolta nel delitto di Elisea Marcon e Cristina De Carli. Dopo 27 anni, la Procura di Rovigo ha finalmente individuato il presunto assassino di due donne, madre e figlia, massacrate a bastonate all’interno del bar che gestivano a Rosolina il 29 giugno 1997. La vittime, Elisea Marcon e la figlia Cristina De Carli, furono colpite ripetutamente alla testa da strumenti contundenti durante una rapina da circa 400mila lire (310 euro odierne), poi i killer fuggirono a bordo di una Fiat Argenta. Oggi, il 48enne Karel Dusek, cittadino della Repubblica Ceca, è stato rinviato a giudizio e il processo davanti alla Corte d’Assise di Rovigo inizierà il 13 marzo 2026, anche se l’imputato risulta irreperibile, a piede libero in patria dal 12 ottobre scorso dopo essere stato scarcerato per un altro reato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Rovigo, 27 anni dopo il massacro del bar: madre e figlia uccise a bastonate, arrestato l’assassino ceco

