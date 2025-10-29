Rossoneri al secondo posto in Serie A mentre i padroni di casa restano imbattuti
2025-10-28 23:48:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Milan ha scavalcato la Roma al secondo posto in Serie A dopo aver pareggiato 1-1 contro l’Atalanta a Bergamo martedì. Il Milan ha avuto la possibilità di colmare il divario con la capolista Napoli, che aveva vinto all’inizio della giornata, portandolo a un punto con la vittoria. Tuttavia, è stata trattenuta da un’Atalanta disciplinata che non aveva ancora subito la sconfitta in campionato in questa stagione. Il centrocampista Samuele Ricci ha regalato agli ospiti un inizio perfetto quando il suo violento tiro dal limite dell’area ha battuto il portiere dell’Atlanta Marco Carnesecchi a meno di cinque minuti dalla fine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche questi approfondimenti
Secondo quanto riferisce Jacobone, alcuni osservatori del Milan sarebbero andati a Udine per osservare da vicino alcuni giocatori Durante la partita tra Udinese e Lecce, infatti, gli osservatori rossoneri avrebbero messo nel mirino Solet e Zanoli, ma sarebb - facebook.com Vai su Facebook
Serie A, la classifica aggiornata: il Milan resta primo, ma le inseguitrici incalzano - I rossoneri, ora primi a 17 punti potrebero infatti essere superati da Inter o Napoli, che si affronteranno ... Si legge su tuttojuve.com
Serie A, la classifica aggiornata: Milan secondo in solitaria - Questa la classifica di Serie A aggiornata dopo Napoli- Scrive milannews.it
Il Milan pareggia contro il Pisa: come cambia la classifica di Serie A - La graduatoria aggiornata dopo la prima sfida dell'ottava giornata ... Da msn.com