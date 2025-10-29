Rossoneri al secondo posto in Serie A mentre i padroni di casa restano imbattuti

2025-10-28 23:48:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Milan ha scavalcato la Roma al secondo posto in Serie A dopo aver pareggiato 1-1 contro l’Atalanta a Bergamo martedì. Il Milan ha avuto la possibilità di colmare il divario con la capolista Napoli, che aveva vinto all’inizio della giornata, portandolo a un punto con la vittoria. Tuttavia, è stata trattenuta da un’Atalanta disciplinata che non aveva ancora subito la sconfitta in campionato in questa stagione. Il centrocampista Samuele Ricci ha regalato agli ospiti un inizio perfetto quando il suo violento tiro dal limite dell’area ha battuto il portiere dell’Atlanta Marco Carnesecchi a meno di cinque minuti dalla fine. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

