Scoppia il caso a Ballando con le Stelle: Rossella Erra rischia il posto. Dietro le quinte si parla di video segreti, tensioni e addii silenziosi. Qualcosa bolle in pentola a Ballando con le Stelle. E stavolta riguarda un volto molto amato dal pubblico. Rossella Erra, la cosiddetta voce del popolo del celebre show di Rai Uno, potrebbe non tornare nella prossima stagione. Lo ha rivelato il giornalista Gabriele Parpiglia, che ha sganciato una bomba: la produzione sarebbe pronta a lasciarla fuori dal cast fisso. Il motivo? Alcuni comportamenti ritenuti controversi. Pare infatti che Rossella sia stata più volte richiamata per aver registrato video dietro le quinte senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Rossella Erra fuori da Ballando con le Stelle? Ecco cosa è successo davvero