Rossella Erra cacciata via da Ballando per dei fatti gravissimi? Scoppia la bomba!

Un fulmine a ciel sereno si è abbattuto sugli studi di Ballando con le Stelle: Rossella Erra, la celebre “voce del popolo” del programma condotto da Milly Carlucci, potrebbe non essere riconfermata nella prossima edizione. A lanciare l’indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia, che attraverso i suoi canali ha raccontato di presunte tensioni interne e comportamenti che non sarebbero piaciuti alla produzione. Ma cosa sarebbe davvero successo dietro le quinte del dancing show più seguito di Rai 1? Rossella Erra fuori da Ballando con le stelle: ecco cosa avrebbe combinato. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, Rossella Erra sarebbe stata più volte richiamata dalla produzione per aver realizzato di nascosto alcuni video dietro le quinte del programma. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Rossella Erra cacciata via da Ballando per dei fatti gravissimi? Scoppia la bomba!

