Roscio Intesa Sanpaolo | Scarsità dell’acqua rischio per ambiente e sistema produttivo

(Adnkronos) – “Abbiamo affrontato il tema acqua e il tema dell'efficientamento della risorsa idrica forti di una consapevolezza: oggi l’acqua è una risorsa scarsa, esposta a discontinuità, molto spesso anche solo per fattori di natura climatica. Inoltre, quando è assente, può rappresentare anche un fattore di discontinuità aziendale, soprattutto in certi settori merceologici. Al fondamentale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondisci con queste news

Roscio (Intesa Sanpaolo): "Scarsità dell'acqua rischio per ambiente e sistema produttivo" - “Abbiamo affrontato il tema acqua e il tema dell'efficientamento della risorsa idrica forti di una consapevolezza: oggi l’acqua è una risorsa scarsa, esposta a discontinu ... Scrive lanuovasardegna.it

Roscio (Intesa), sostenibilità rende le imprese più competitive - Così Anna Roscio, executive director sales&marketing imprese di Intesa Sanpaolo, nell'ambito del convegno Credito ... Lo riporta ansa.it

Intesa Sanpaolo, presentato al Salone del Mobile lo studio “Le prospettive per le filiere del Made in Italy” - Roscio (Intesa Sanpaolo): “Negli ultimi anni abbiamo sostenuto le imprese clienti del Made in Italy con circa 20 miliardi di euro di finanziamenti per internazionalizzazione ed export” Intesa Sanpaolo ... Riporta affaritaliani.it