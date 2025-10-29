Rosanna Pigliacampo morta investita sulla statale 80 Teramo-Giulianova travolta da un' auto pirata a Bellante

Rosanna Pigliacampo morta dopo essere stata investita da un pirata della strada sulla statale 80 Teramo-Giulianova, all'altezza di Bellante. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rosanna Pigliacampo morta investita sulla statale 80 Teramo-Giulianova, travolta da un'auto pirata a Bellante

