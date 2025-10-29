Rosanna investita e uccisa da un pirata della strada sulla Teramo-Giulianova Telecamere al vaglio recuperato uno specchietto

Roma, 29 ottobre 2025 – Alba di sangue sulle strade abruzzesi. Una donna di 58 anni, Rosanna Pigliacampo, di Campli, è stata investita e uccisa da un pirata della strada lungo la statale 80 Teramo-Giulianova, all'altezza di Bellante Stazione, in provincia di Teramo. L’ incidente stradale è avvenuto oggi intorno alle 6 della mattina. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la statale, quando è stata travolta da un'autovettura, il cui conducente non si è fermato per prestare soccorso alla vittima. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 del presidio di Teramo e i carabinieri del nucleo radiomobile, ma per la 58enne non c'è stato nulla da fare perché è morta sul colpo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rosanna investita e uccisa da un pirata della strada sulla Teramo-Giulianova. Telecamere al vaglio, recuperato uno specchietto

