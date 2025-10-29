Ronchi in Festa - Sagra San Martino

2025. Torna la tradizionale sagra di San Martino a Ronchi di Casalserugo!? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?Specialità Gastronomiche, Pesca di Beneficienza, Mostra Fotografica "Effetto WOW - Immagini d'aria" e molto altro! Tutto all'interno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

