Rombon riapre il mercato Vita dopo dieci anni di stop | Da qui parte la rivoluzione

Un luogo per fare la spesa sotto casa ma anche un punto d’incontro. Torna la vita nel Mercato di Rombon a Lambrate, riaperto ieri dopo 10 anni di chiusura: è il primo dei quindici mercati comunali coperti che il Comune ha assegnato a Sogemi lo scorso luglio. Ora, con il taglio del nastro si concretizza il progetto dei “Mercati di Quartiere“ che prevede la riqualificazione di 15 edifici sparsi in città, grazie a investimenti Sogemi di circa 25 milioni di euro. Rombon è il primo esempio del modello di sviluppo: c’è stata la completa ristrutturazione (con 3,5 milioni di euro) di un complesso del 1962, di 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rombon, riapre il mercato. Vita dopo dieci anni di stop: "Da qui parte la rivoluzione"

