Romania gli Usa ritireranno 800 soldati dal paese Riduzione delle truppe anche in Bulgaria Ungheria e Slovacchia
La “ dottrina Trump ” annunciata a febbraio – ridurre le risorse militari schierate in Europa e concentrarne sempre di più nella regione dell’Indo-Pacifico in funziona anti-cinese – dispiega i suoi primi effetti. Fonti ufficiali hanno riferito al media rumeno G4Media.ro che Washington ritirerà circa 800 soldati dalla Romania. Secondo il sito gli Stati Uniti ritireranno anche le truppe da Bulgaria, Ungheria e Slovacchia. Secondo Agerpress, l’agenzia di stampa nazionale romena, a oggi nel paese sono dispiegati più di 1.700 soldati statunitensi, principalmente a Mihail Kog?lniceanu, Deveselu e Câmpia Turzii. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
