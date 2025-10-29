Romanengo maltratta la moglie per tre anni | scatta il braccialetto elettronico

Romanengo (Cremona) - Dopo anni di angherie verso la moglie è scattato il provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna e contestuale applicazione del braccialetto elettronico. Martedì pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Romanengo hanno sottoposto un uomo, con precedenti di polizia a carico, alla misura cautelare emessa dal Tribunale di Cremona per tutelare la moglie che, da tre anni, subiva maltrattamenti. La misura cautelare è stata emessa a seguito dell’attività di indagine svolta dai Carabinieri della Stazione di Romanengo che, alcuni giorni fa, a seguito dell’ennesima aggressione posta in essere ai suoi danni, avevano raccolto la denuncia della donna, ormai logorata da tale situazione e non più disposta a sopportare le violenze dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Romanengo, maltratta la moglie per tre anni: scatta il braccialetto elettronico

