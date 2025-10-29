Roma sciopero Atac il 29 ottobre | linee bus a rischio per 4 ore Cosa sapere

A rischio alcune linee Atac a Roma. Le organizzazioni sindacali Orsa Tpl e Usb lavoro privato hanno proclamato per oggi, 29 ottobre, uno sciopero di quattro ore, dalle 20 alle 24. L'agitazione, come si legge in una nota di Roma Servizi per la Mobilità, interesserà solo ed esclusivamente i bus che fanno capo alla rimessa Magliana. Il servizio sulle linee coinvolte dall'astensione sarà quindi garantito fino alle 20 e successivamente tornerà attivo a partire da 00.01 del 30 ottobre. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

