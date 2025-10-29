Roma sciopero Atac il 29 ottobre | linee bus a rischio per 4 ore Cosa sapere
A rischio alcune linee Atac a Roma. Le organizzazioni sindacali Orsa Tpl e Usb lavoro privato hanno proclamato per oggi, 29 ottobre, uno sciopero di quattro ore, dalle 20 alle 24. L'agitazione, come si legge in una nota di Roma Servizi per la Mobilità, interesserà solo ed esclusivamente i bus che fanno capo alla rimessa Magliana. Il servizio sulle linee coinvolte dall'astensione sarà quindi garantito fino alle 20 e successivamente tornerà attivo a partire da 00.01 del 30 ottobre. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Pam Panorama, altissima adesione allo sciopero su Roma Punte di partecipazione del 90 per cento: i dipendenti denunciano il peggioramento delle condizioni lavoro nei punti vendita “Grande partecipazione allo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori - facebook.com Vai su Facebook
#Roma, #sciopero, #Atac L'adesione complessiva del personale Atac allo sciopero di oggi, rilevata in mattinata, è stata pari al 26,8%". Lo comunica l'Ufficio Stampa di Roma Servizi per la Mobilità. - X Vai su X
Roma, sciopero Atac il 29 ottobre: linee bus a rischio per 4 ore. Cosa sapere - Orsa Tpl e Usb lavoro privato hanno proclamato per oggi, 29 ottobre, un'agitazione di quattro ore, dalle 20 alle 24. tg24.sky.it scrive
Sciopero Atac a Roma oggi, 29 ottobre 2025: possibili disagi nel trasporto pubblico - Oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, è previsto uno sciopero del personale Atac proclamato dalle organizzazioni sindacali Orsa Tpl e Usb Lavoro Privato. Secondo funweek.it
Atac, sciopero rimessa Magliana del 29 ottobre: ecco tutte le linee interessate - Uno sciopero serale di 4 ore, dalle 20 alle 24, che mette a rischio alcune linee bus Atac . Riporta roma.corriere.it