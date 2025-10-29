Roma scarcerati gli ultimi sei tifosi arrestati a Nizza | tutti liberi in attesa del processo

Novità importanti nella vicenda legata alla trasferta della Roma a Nizza per la partita di Europa League del 24 settembre. Anche gli ultimi sei tifosi romanisti ancora detenuti in Francia sono stati rimessi in libertà su cauzione, in attesa del processo che si terrà il 26 novembre. A confermare la notizia è stato l’avvocato Lorenzo Contucci, che assiste la difesa dei sostenitori coinvolti negli scontri tra le tifoserie. Con la scarcerazione di questi ultimi sei, tutti i tifosi giallorossi arrestati dopo gli incidenti risultano ora liberi. Già dieci giorni fa erano stati rilasciati i primi sette romanisti fermati dalle autorità francesi, anch’essi con la concessione della libertà su cauzione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

