Roma riciclaggio e lavoratori fantasma | scoperta l’alleanza tra narcos e imprenditori cinesi

Una struttura criminale a doppio livello, da Viterbo a Roma con l'invio del "denaro volante" da ripulire sino alla Cina e all'Asia. Maxi indagine della guardia di finanza (coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Roma) che in due distinte operazioni nel capoluogo della. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

ULTIM'ORA Frodi fiscali e riciclaggio, maxi operazione tra Viterbo e Roma: sequestri per oltre 93 milioni di euro NOTIZIA NEI COMMENTI ? Vai su Facebook

Evasione e riciclaggio: indagati dalla Finanza in 123 tra Roma e Viterbo - Scoperte decine di società cartiere, intestate anche a pregiudicati, incaricate di ripulire i risparmi illeciti generati dalla maxi evasione ... Riporta rainews.it

Dalla frode fiscale al riciclaggio: la Finanza scopre un’organizzazione romano-cinese. Indagate 123 persone - Oltre 93 milioni di euro sequestrati e ben 123 indagati per reati fiscali, riciclaggio e autoriciclaggio. Segnala ilfattoquotidiano.it

Società fantasma scoperte dalla Finanza fra Roma e Viterbo, confiscati 93 milioni - Direzione Distrettuale Antimafia, Finanzieri dei Comandi Provinciali di Roma e di Viterbo stanno eseguendo due distinte ordinanze applicative di misure ... Scrive terzobinario.it