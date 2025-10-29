Roma-Parma Streaming Gratis | il turno infrasettimanale di Serie A in Diretta Live

Sololaroma.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo turno infrasettimanale della stagione, valevole per la nona giornata di campionato, si è aperto con le due sfide in programma ieri, martedì 28 ottobre, terminate con la vittoria del Napoli a Lecce ed il pareggio tra Atalanta e Milan. Oggi, invece, sarà la volta della Roma, che se la vedrà con il Parma allo Stadio Olimpico, con fischio d’inizio fissato alle ore 18.30. La vittoria di misura con il Sassuolo, dopo le due sconfitte con Inter e Viktoria Plzen, ha permesso alla Roma di tornare a sorridere, ritrovando anche la vetta della classifica. Un primo posto, in coabitazione con il Napoli, che sarà da riconquistare provando a portare a casa altri tre punti contro la formazione di Carlos Cuesta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma parma streaming gratis il turno infrasettimanale di serie a in diretta live

© Sololaroma.it - Roma-Parma Streaming Gratis: il turno infrasettimanale di Serie A in Diretta Live

Argomenti simili trattati di recente

roma parma streaming gratisRoma Parma oggi: orario, diretta TV e streaming della partita all’Olimpico - Dopo il successo contro il Sassuolo, la Roma di Gian Piero Gasperini torna in campo per la nona giornata di Serie A: oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, i ... funweek.it scrive

roma parma streaming gratisRoma-Parma: diretta live e risultato in tempo reale - Parma di Mercoledì 29 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Scrive calciomagazine.net

roma parma streaming gratisRoma Parma Diretta Tv e Streaming Live Serie A 9° Giornata - Dove vedere Roma – Parma in Diretta Tv e Streaming Live, 9° Giornata Serie A, Mercolrdì 29 Ottobre ore 18:30. Da stadiosport.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Parma Streaming Gratis