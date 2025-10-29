Il primo turno infrasettimanale della stagione, valevole per la nona giornata di campionato, si è aperto con le due sfide in programma ieri, martedì 28 ottobre, terminate con la vittoria del Napoli a Lecce ed il pareggio tra Atalanta e Milan. Oggi, invece, sarà la volta della Roma, che se la vedrà con il Parma allo Stadio Olimpico, con fischio d’inizio fissato alle ore 18.30. La vittoria di misura con il Sassuolo, dopo le due sconfitte con Inter e Viktoria Plzen, ha permesso alla Roma di tornare a sorridere, ritrovando anche la vetta della classifica. Un primo posto, in coabitazione con il Napoli, che sarà da riconquistare provando a portare a casa altri tre punti contro la formazione di Carlos Cuesta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Parma Streaming Gratis: il turno infrasettimanale di Serie A in Diretta Live