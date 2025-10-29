Roma-Parma quante polemiche | ecco perché è stato annullato il gol di Soulé
I giallorossi protestano per la decisione dell’arbitro, richiamato al monitor, per la posizione di Celik: decisive le parole di Rocchi Gol e polemiche, la Serie A ultimamente prosegue su questa linea. Non ci si smuove. E puntuali, dopo il rosso chiesto a gran voce dalla Roma per Lautaro Valenti, arrivano anche a fine primo tempo sul gol annullato a Soulé nei minuti conclusivi di frazione. Prima assegnato da Crezzini, richiamato però al monitor dal Var Aureliano. Matias Soule durante Roma-Parma (Foto LaPresse) – calciomercato.it La posizione di Celik davanti a Suzuki diventa decisiva, perché il turco si sposta per far passare il pallone che si infila all’angolino, ed è davanti al portiere avversario. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
