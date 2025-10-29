Roma-Parma probabili formazioni | ancora Dybala chi sull’esterno con Wesley?

Premere sull’acceleratore, senza badare alle voci esterne. Questo è chiamata a fare la Roma in un momento della stagione in cui il calendario non lascia spazio per molti ragionamenti, ma chiede di rimanere sul pezzo e immagazzinare più punti possibile. Dopo il ritorno alla vittoria sul campo del Sassuolo, importante dopo due ko di fila, è ora il momento di migliorare lo score casalingo, trovando la vittoria su un Parma sulla carta inferiore ma con un’identità ben precisa, per un Cuesta duro a morire su ogni campo. Come al solito l’avvicinamento al fischio d’inizio porta con se più di un dubbio di formazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

