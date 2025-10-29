Roma-Parma probabili formazioni | ancora Dybala chi sull’esterno con Wesley?
Premere sull’acceleratore, senza badare alle voci esterne. Questo è chiamata a fare la Roma in un momento della stagione in cui il calendario non lascia spazio per molti ragionamenti, ma chiede di rimanere sul pezzo e immagazzinare più punti possibile. Dopo il ritorno alla vittoria sul campo del Sassuolo, importante dopo due ko di fila, è ora il momento di migliorare lo score casalingo, trovando la vittoria su un Parma sulla carta inferiore ma con un’identità ben precisa, per un Cuesta duro a morire su ogni campo. Come al solito l’avvicinamento al fischio d’inizio porta con se più di un dubbio di formazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Scopri altri approfondimenti
Roma-Parma della stagione 2013/2014 inizia il 2 febbraio e finisce il 2 aprile Avviciniamoci alla sfida dell'Olimpico con un nuovo episodio di "Memories" ? asroma.com/it/notizie/741… #ASRomaPodcast - X Vai su X
MATCHDAY ? 18:30 ? #RomaParma DAJE ROMA DAJE! #ASRoma Vai su Facebook
Roma-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I giallorossi di Gasperini ospitano i Ducali di Cuesta all'incontro valido per la 9ª giornata di Serie A ... Secondo tuttosport.com
Roma-Parma, probabili formazioni: Dybala cerca il bis, Pellegrini spera. Cristante torna al fianco di Koné - I giallorossi navigavano nelle zone basse della classifica con appena sedici punti dopo sedici ... Lo riporta ilmessaggero.it
Roma-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - 26: si gioca allo Stadio Olimpico di Roma mercoledì 29 ottobre 2025 alle ore 18:30. Si legge su sport.virgilio.it