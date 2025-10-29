Roma-Parma | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Ildifforme.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Il club giallorosso affronta oggi, mercoledì 29 ottobre, il Parma – in diretta tv e streaming – all’Olimpico nella decima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria sul campo del Sassuolo, 1-0 firmato Dybala, e si trova al primo posto, a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

roma parma orario probabili formazioni e dove vederla in tv

© Ildifforme.it - Roma-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

News recenti che potrebbero piacerti

roma parma orario probabiliRoma-Parma, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni - Parma è in programma oggi alle 18:30 per il turno infrasettimanale di Serie A che vede la capolista giallorossa ospitare i Ducali all'Olimpico. Segnala fanpage.it

RomaParma: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming - Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. Come scrive generationsport.it

roma parma orario probabiliRoma-Parma, quando si gioca? Probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming - La Roma mantiene il primo posto in classifica, a pari punti col Napoli, ma è subito chiamata a confermarsi nel turno infrasettimanale contro il Parma, valido per la 9a giornata. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Parma Orario Probabili