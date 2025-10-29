Roma Parma oggi | orario diretta TV e streaming della partita all’Olimpico

Dopo il successo contro il Sassuolo, la Roma di Gian Piero Gasperini torna in campo per la nona giornata di Serie A: oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, i giallorossi ospitano all’ Olimpico il Parma di Carlos Cuesta, deciso a risalire la classifica dopo il pareggio interno con il Como. I capitolini vogliono mantenere il passo del Napoli, vittorioso ieri a Lecce, mentre i ducali cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria. Il fischio d’inizio di Roma–Parma è previsto per le ore 18:30 allo Stadio Olimpico di Roma. Dove vedere Roma–Parma in diretta TV. La sfida sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport. 🔗 Leggi su Funweek.it

