Roma-Parma LIVE formazioni ufficiali | Ferguson con Soulé e Dybala

Sololaroma.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tante le motivazioni che spingono la Roma verso i tre punti in questo tardo pomeriggio di fine ottobre, dalla voglia di tenere il passo del Napoli in vetta alla classifica al bisogno di alimentare la fiducia che si respira nella capitale, ma per ottenerli c’è il Parma da battere. Una squadra quella di Cuesta ostica e compatta, che giunge nella capitale per cercare di proseguire il suo percorso verso la salvezza, in un Olimpico che vuole tornare a vedere la squadra esultare a fine gara. Segui la Diretta LIVE del match su SololaRoma.it. 2 ore 53 minuti fa 29 Ottobre 2025 15:57 15:57 Così in campo Roma e Parma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

