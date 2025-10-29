Roma-Parma Gasperini fiducioso | Sto vedendo una cosa in particolare Poi il paragone tennistico

Calciomercato.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico giallorosso commenta in conferenza stampa la sfida vinta contro i ducali che vale il ritorno in vetta La Roma si riprende la vetta della classifica con una vittoria meritatissima e quasi mai in discussione, almeno per quanto visto in campo. Perché in realtà qualche rischio i giallorossi lo corrono, nel primo tempo e nei secondi finali dopo la rete di Circati. Gasperini (LaPresse) – calciomercato.it Alla fine Gasperini può festeggiare. Il tecnico commenta la gara dell’Olimpico in conferenza stampa, a quattro giorni dalla supersfida in casa del Milan: Sulla scelta di mettere dentro Bailey e non Dovbyk. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

roma parma gasperini fiducioso sto vedendo una cosa in particolare poi il paragone tennistico

© Calciomercato.it - Roma-Parma, Gasperini fiducioso: “Sto vedendo una cosa in particolare”. Poi il paragone tennistico

Altre letture consigliate

Roma-Parma 2-1, gol e highlights: Hermoso e Dovbyk, Gasperini aggancia il Napoli - 1, gol e highlights: Hermoso e Dovbyk, Gasperini aggancia il Napoli ... Secondo sport.sky.it

roma parma gasperini fiduciosoGasperini urla e si infuria, Dovbyk segna: così la Roma riprende il Napoli in testa - Vantaggio di Hermoso, raddoppio dell'ucraino, il tecnico si arrabbia quando Circati all'87 riapre la partita: la cronaca del 3- Segnala corrieredellosport.it

roma parma gasperini fiduciosoRoma-Parma risultato 2-1: gol di Hermoso, Dovbyk e Circati. Gasperini aggancia il Napoli in vetta - I giallorossi sfruttano una scivolata di Suzuki sul gol del vantaggio, poi raddoppia l'ucraino entrato al posto di Soulè. Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Parma Gasperini Fiducioso