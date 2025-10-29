Roma-Parma Gasperini contro Cuesta | sfida tra generazioni all’Olimpico
Carlos Cuesta doveva ancora nascere quando Gian Piero Gasperini iniziava la sua carriera da allenatore. Era il 1994 e il tecnico piemontese sedeva sulla panchina delle giovanili della Juventus, mentre lo spagnolo sarebbe venuto al mondo solo l’anno successivo. La sfida di oggi all’Olimpico tra Roma e Parma rappresenta un incontro tra due generazioni: si affronteranno l’allenatore più giovane e quello più anziano della Serie A. Alla vigilia, Cuesta non ha nascosto la propria ammirazione per il collega: “Lui è un punto di riferimento per quello che ha fatto e ispirato. Voglio imparare da tutti, e Gasperini è un grande esempio, soprattutto per la velocità con cui riesce a trasformare le squadre”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
