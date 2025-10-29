Roma-Parma Gasperini contro Cuesta | sfida tra generazioni all’Olimpico

Sololaroma.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Cuesta doveva ancora nascere quando Gian Piero Gasperini iniziava la sua carriera da allenatore. Era il 1994 e il tecnico piemontese sedeva sulla panchina delle giovanili della Juventus, mentre lo spagnolo sarebbe venuto al mondo solo l’anno successivo. La sfida di oggi allOlimpico tra Roma e Parma rappresenta un incontro tra due generazioni: si affronteranno l’allenatore più giovane e quello più anziano della Serie A. Alla vigilia, Cuesta non ha nascosto la propria ammirazione per il collega: “Lui è un punto di riferimento per quello che ha fatto e ispirato. Voglio imparare da tutti, e Gasperini è un grande esempio, soprattutto per la velocità con cui riesce a trasformare le squadre”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma parma gasperini contro cuesta sfida tra generazioni all8217olimpico

© Sololaroma.it - Roma-Parma, Gasperini contro Cuesta: sfida tra generazioni all’Olimpico

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roma parma gasperini controRoma-Parma: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - I giallorossi di Gasperini ospitano i Ducali di Cuesta all'incontro valido per la 9ª giornata di Serie A ... Riporta tuttosport.com

roma parma gasperini controRoma, la probabile formazione contro il Parma - A difendere i pali della Roma ci sarà Svilar con davanti il terzetto formato da Celik, Mancini e Ndicka. Si legge su gianlucadimarzio.com

roma parma gasperini controRoma-Parma: le probabili formazioni e dove vedere la partita - I giallorossi in campo all'Olimpico per il turno infrasettimanale valevole per la nona giornata di Serie A. Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Parma Gasperini Contro