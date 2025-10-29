Roma-Parma Bernabé in bilico | possibile panchina per lo spagnolo

“Sarà una partita difficile che affronteremo con umiltà e grande fiducia per raggiungere il risultato che vogliamo.” Queste le parole di Carlos Cuesta nella conferenza stampa di qualche giorno fa, riguardanti la sfida di stasera allo Stadio Olimpico tra la Roma, chiamata ad inseguire il Napoli, e il Parma. I ducali dell’allenatore spagnolo arrivano nella Capitale reduci del punto strappato al Como di Fabregas lo scorso sabato, con l’obiettivo di replicare tra le mura giallorosse quanto di buono visto al Tardini. A complicare i piani della squadra emiliana, però, ci sono i numerosi infortuni e una possibile scelta da parte di Cuesta: quella di lasciare in panchina uno dei suoi pilastri a centrocampo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Parma, Bernabé in bilico: possibile panchina per lo spagnolo

