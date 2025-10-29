Roma-Parma 2-1 | si è sbloccato Dovbyk ma non è tutto oro ciò che luccica

Vittoria messa in cassaforte e, ancora una volta, Napoli a portata di mano per la Roma. Gli uomini di Gasperini infatti, contro tutti i pronostici di inizio anno, si ritrova in vetta alla classifica della Serie a 21 punti, gli stessi del club partenopeo. Probabilmente la fortuna ha aiutato i giallorossi, ma rimane il fatto che è sempre il campo a dare i verdetti, nel bene o nel male, e la formazione del Gasp sta avendo ragione in tutto e per tutto. Sicuramente il Parma non è l’avversario più temibile da affrontare, ma anche questa gara aveva delle insidie non di poco conto. Ciò che fa notizia, allo stesso tempo, è il ritorno al gol di Artem Dovbyk che da diverse settimane, fatta eccezione per l’episodio del duplice rigore sbagliato contro il Lille, aveva dato risposte importanti in termini di ripresa fisica e mentale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Parma 2-1: si è sbloccato Dovbyk, ma non è tutto oro ciò che luccica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Serie A, dopo 45' Inter-Fiorentina 0-0, Bologna-Torino 0-0 e Genoa-Cremonese 0-1 Alle 18.30: Roma-Parma 2-1 Como-Hellas Verona 3-1 e Juventus-Udinese 3-1. Ieri Lecce-Napoli 0-1. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/20 Vai su Facebook

Roma-Parma: Sorensen unica novità al posto di Keita nella formazione crociata - Video: il commento di Piovani - X Vai su X

La Roma batte il Parma 2-1 e torna in vetta alla classifica - A indirizzare la gara la rete di Hermoso dopo oltre 1 ora di gioco, poi il raddoppio di Dovbyk per la festa giallorossa ... rainews.it scrive

Roma – Parma 2-1, cronaca e highlights: Hermoso e Dovbyk per la vittoria! – VIDEO - 1, cronaca e highlights: Soulè segna e il VAR annulla, Hermoso e Dovbyk per la vittoria, inutile Circati! Come scrive generationsport.it

Roma-Parma 2-1, gol e highlights: Hermoso e Dovbyk, Gasperini aggancia il Napoli - 1, gol e highlights: Hermoso e Dovbyk, Gasperini aggancia il Napoli ... Segnala sport.sky.it