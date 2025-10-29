Roma-Parma 2-1 Hermoso e Dovbyk fanno correre la Lupa

Roma, 29 ottobre 2025 – La Roma ha conquistato i tre punti contro il Parma, durante la nona giornata di Serie A. I giallorossi si sono imposti in questo turno infrasettimanale contro i ducali, confitti con il risultato di 2-1 a llo stadio Olimpico. Tutte le marcature sono state realizzate nella ripresa, con Hermoso che ha aperto la danza dei gol al 63' sugli sviluppi di calcio d'angolo. Il raddoppio lo ha firmato Dovbyk da subentrato all'81', mentre gli ospiti hanno tentato di riaprire la sfida al minuto 86 con la zampata di Circati. La squadra di Gian Piero Gasperini la spunta e porta a casa tre punti preziosi, che le permettono di raggiungere il Napoli in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma-Parma 2-1, Hermoso e Dovbyk fanno correre la Lupa

