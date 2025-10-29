Roma-Parma 2-1 Gasperini sorride | le parole di Hermoso e Dovbyk

Settima vittoria in nove partite di campionato e testa della classifica insieme al Napoli. Questo il riassunto del successo per 2-1 della Roma sul Parma, che da continuità dopo l’1-0 sul Sassuolo e torna a sorridere allo Stadio Olimpico. A regalare i tre punti a Gasperini sono state le reti di Hermoso e Dovbyk, che nella ripresa hanno indirizzato il match dopo le difficoltà dei primi 45 minuti. Hermoso: “Contento per la serata e la vittoria”. Al termine del match, Hermoso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “ Un gol importante. Sono contento per la serata, per la squadra e per la vittoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

