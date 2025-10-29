Roma-Parma 2-1 Gasperini sorride | le parole di Hermoso e Dovbyk

Settima vittoria in nove partite di campionato e testa della classifica insieme al Napoli. Questo il riassunto del successo per 2-1 della Roma sul Parma, che da continuità dopo l’1-0 sul Sassuolo e torna a sorridere allo Stadio Olimpico. A regalare i tre punti a Gasperini sono state le reti di Hermoso e Dovbyk, che nella ripresa hanno indirizzato il match dopo le difficoltà dei primi 45 minuti. Hermoso: “Contento per la serata e la vittoria”. Al termine del match, Hermoso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “ Un gol importante. Sono contento per la serata, per la squadra e per la vittoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Parma 2-1, Gasperini sorride: le parole di Hermoso e Dovbyk

Argomenti simili trattati di recente

Serie A, dopo 45' Inter-Fiorentina 0-0, Bologna-Torino 0-0 e Genoa-Cremonese 0-1 Alle 18.30: Roma-Parma 2-1 Como-Hellas Verona 3-1 e Juventus-Udinese 3-1. Ieri Lecce-Napoli 0-1. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/20 Vai su Facebook

#Roma-Parma diretta Serie A: segui il match dell'Olimpico LIVE - X Vai su X

Serie A, Roma-Parma 2-1: giallorossi in vetta con il Napoli - 1 il Parma nella gara disputata all'Olimpico e valida per la nona giornata di serie A. Come scrive lapresse.it

Roma-Parma 2-1, gol e highlights: Hermoso e Dovbyk, Gasperini aggancia il Napoli - 1, gol e highlights: Hermoso e Dovbyk, Gasperini aggancia il Napoli ... Scrive sport.sky.it

Roma – Parma 2-1, cronaca e highlights: Hermoso e Dovbyk per la vittoria! – VIDEO - 1, cronaca e highlights: Soulè segna e il VAR annulla, Hermoso e Dovbyk per la vittoria, inutile Circati! generationsport.it scrive