Roma-Parma 2-1 Gasperini | Bene nel secondo tempo Bailey deve trovare condizione

I gol di Hermoso e Dovbyk lanciano la Roma, che con il Parma torna alla vittoria allo Stadio Olimpico. Al termine della gara, Gasperini si è così espresso ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo avuto difficoltà nella prima mezz’ora, indubbiamente. Molto per merito del Parma e anche per demerito nostro. Evidentemente alcune cose non sono ancora abbastanza chiare. Poi nel secondo tempo abbiamo trovato il gol, abbiamo fatto meglio anche se il gol nel finale ha lasciato un po’ d’amaro in bocca “. Sulla condizione atletica della squadra e di un giocatore fondamentale come Dybala: “Mi fa piacere, sta molto bene come tutto il resto della squadra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Parma 2-1, Gasperini: “Bene nel secondo tempo, Bailey deve trovare condizione”

