Roma negoziante chiude per Halloween | Impossibile gestire le scorribande dei vostri figli

È diventato virale sui social l’annuncio della titolare di un’erboristeria di Roma che ha deciso di chiudere il negozio nel giorno di Halloween a causa delle “scorribande dei piccoli mascherati”. La foto del cartello affisso sulla vetrina del negozio è stata condivisa sui social, scatenando numerose polemiche. “A causa della cosiddetta ‘festa’ di Halloween, il pomeriggio del 31 ottobre siamo costretti a chiudere per l’impossibilità di gestire le scorribande dei vostri piccoli mascherati” si legge nel messaggio della titolare della Herba Mater, situata in via Appia Nuova, nel quartiere Appio Latino. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Roma, negoziante chiude per Halloween: “Impossibile gestire le scorribande dei vostri figli”

Argomenti simili trattati di recente

Halloween a Roma, negozio chiude per un pomeriggio: ‘Non riusciamo a gestire i bimbi mascherati’ - A Roma un’erboristeria di via Appia Nuova chiude ad Halloween per evitare l’assalto dei bimbi mascherati: scoppia il dibattito nel quartiere. Si legge su msn.com

«Impossibile gestire i vostri figli», negoziante chiude per Halloween. «Quel che non sopporto è la maleducazione» - La proprietaria di un'erboristeria di Roma ha deciso di abbassare le serrande il 31 ottobre: «Nel 2024 alcuni ragazzini sono entrati nel negozio, causando 120 euro di danni». msn.com scrive

Erboristeria a Roma chiude per Halloween: “Impossibilitati a gestire i vostri piccoli mascherati” - "Chiudiamo il pomeriggio del 31 ottobre per l'impossibilità di gestire le scorribande dei vostri piccoli mascherati" ... Si legge su fanpage.it