Roma misterioso striscione contro Nicola Zalewski al Colosseo | Tradire un amico si chiama infamità
L’ex giallorosso Nicola Zalewski nel mirino dei tifosi della Roma: uno striscione apparso al Colosseo riaccende le tensioni prima del suo ritorno da ex all’Olimpico. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
++ Paint Challenge Warhammer - Roma Centro ++ Mettiti alla prova con una sfida di pittura qui in negozio! Pesca un modello misterioso, Scegli 5 colori in 60 secondi, Dipingi il modello in 15 minuti, Esponi il tuo modello in vetrina! Già tanti hobbisti si son me Vai su Facebook
Halloween in Giallo: “Il misterioso mistero del portale bloccato” https://ift.tt/XmyArgb - X Vai su X
Zalewski, a Roma è apparso uno striscione contro il giocatore dell’Atalanta: cosa c’era scritto e un rapporto con i tifosi giallorossi ormai incrinato - Nicola Zalewski torna al centro dell’attenzione dei tifosi romanisti, ma non p ... Si legge su calcionews24.com
Striscione choc, le indagini a Rieti: verso la pista degli ultrà romani. “Vicini a uno dei tre tifosi finiti in manette” - Pistoia, 25 ottobre 2025 – “Nascondetevi infami, sappiamo chi siete”. Scrive lanazione.it