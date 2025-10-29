Roma la Colonna di Marco Aurelio sarà digitalizzata in 3D grazie a Elon Musk

Roma è una città nella quale l’antichità domina ogni spazio della città ma non rinuncia ad andare incontro al futuro: la stupenda Colonna di Marco Aurelio, capolavoro del II secolo d.C., sarà presto digitalizzata in 3D grazie a un progetto finanziato da Elon Musk, in un’iniziativa che punta a coniugare la memoria storica alla tecnologia all’avanguardia, aprendo una nuova era per la conservazione del patrimonio archeologico romano. Leggi anche: — La Colonna di Marco Aurelio nasconde una storia di commercio proibito La Colonna di Marco Aurelio in 3D grazie a Elon Musk (che ha donato u n milione di dollari per la Roma antica ). 🔗 Leggi su Funweek.it

