Una serata di cinema e confronto prende forma a Roma: i Nerd Bori tornano in sala per condividere emozioni e opinioni, insieme al pubblico, davanti a Predator: Badlands. Un appuntamento che unisce visione e dialogo, nel segno di una passione autentica e di un’energia contagiosa che abbraccia chi ama ascoltare e discutere di cinema. La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Roma, i Nerd Bori incontrano il pubblico con Predator: Badlands