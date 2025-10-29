Roma i Nerd Bori incontrano il pubblico con Predator | Badlands
Una serata di cinema e confronto prende forma a Roma: i Nerd Bori tornano in sala per condividere emozioni e opinioni, insieme al pubblico, davanti a Predator: Badlands. Un appuntamento che unisce visione e dialogo, nel segno di una passione autentica e di un’energia contagiosa che abbraccia chi ama ascoltare e discutere di cinema. La . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
TORNA L’ITALIAN OPEN YU-GI-OH! Il Covo del Nerd insieme a @ilcovodelnerd_roma porta a Roma uno dei tornei di Yu-Gi-Oh più attesi d’Italia! Il 14 dicembre al Mi Vida Events, iscriviti subito LINK IN BIO! #yugioh #italianopen #ilcovodelnerd #roma #torneo Vai su Facebook