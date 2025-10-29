Roma, Gasperini non ha dubbi e svela a Sky: «Dybala? Sta veramente bene così come tutta la squadra, il morale è molto alto» La Roma torna al successo: il tecnico giallorosso Gasperini ha commentato la prestazione dei suoi calciatori in un’intervista a Sky Sport. Le parole: PAROLE – «Abbiamo avuto difficoltà la prima mezz’ora, sia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, Gasperini: «Dybala? Sta veramente bene così come tutta la squadra, il morale è molto alto. Stiamo attraversando un ottimo momento»