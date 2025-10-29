Roma fuga in auto con incidente durante scambio di droga | il video dello schianto

Uno schianto a tutta velocità durante un inseguimento tra un pusher e la polizia che provocò tre feriti e contusi e che venne ripreso dalle telecamere di sicurezza. E’ successo durante un’operazione degli agenti del distretto di Polizia di Primavalle, che nel febbraio scorso stavano monitorando un scambio di droga nella zona di Boccea, a Roma: due narcotrafficanti si sono accorti della presenza della polizia e sono fuggiti ingaggiando un inseguimento che culminò con un maxi tamponamento. Il Giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Roma, Angela Gerardi, ha rinviato oggi a giudizio, con l’accusa di tentato omicidio, Federico S. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, fuga in auto con incidente durante scambio di droga: il video dello schianto

News recenti che potrebbero piacerti

Il coraggio di un boxer ha messo in fuga una banda di ladri a Roma Vai su Facebook

Strage sfiorata a San Lorenzo: in fuga dai carabinieri si schianta contro i tavolini di un locale https://ift.tt/OEbMLuX - X Vai su X

Roma, fuga in auto con incidente durante scambio di droga: il video dello schianto - Uno schianto a tutta velocità durante un inseguimento tra un pusher e la polizia che provocò tre feriti e contusi e che venne ripreso dalle telecamere di ... Da lapresse.it

Roma, fuga in auto con incidente durante scambio di droga: pusher a giudizio per tentato omicidio - Il peggio venne scongiurato solo grazie all' interventi degli agenti del distretto ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

Incidente mortale a Roma, l'auto a zig-zag e la fuga. Tutto quello che non torna e spaventa - Proseguono le indagini sulla morte di Beatrice Bellucci, 20 anni, la ragazza che era sulla Mini guidata da un’amica che si è schiantata contro un albero sulla Cristoforo Colombo, a Roma venerdì sera, ... Scrive affaritaliani.it