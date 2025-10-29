Roma finto circolo culturale trasformato in locale notturno abusivo | da chi era frequentato

Sospesa per dieci giorni un'associazione culturale di Anzio-Nettuno trasformata in locale notturno abusivo, frequentato da pregiudicati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Roma, finto circolo culturale trasformato in locale notturno abusivo: da chi era frequentato

Leggi anche questi approfondimenti

Roma, finto circolo culturale trasformato in locale notturno abusivo: da chi era frequentato - Nettuno trasformata in locale notturno abusivo, frequentato da pregiudicati. Riporta virgilio.it

Attivisti cultura e spettacolo occupano Circolo Artisti a Roma - "Dopo le ultime assemblee nazionali, attiviste e attivisti del mondo della cultura e dello spettacolo dal vivo hanno simbolicamente occupato il Circolo degli Artisti, storico spazio culturale di Roma ... Secondo ansa.it

Occupato l'ex Circolo degli artisti di Roma: "Liberiamo questo importante pezzo di città" - Gli attivisti hanno temporaneamente occupato il Circolo degli artisti con l’obiettivo di svolgere lì una giornata di mobilitazione che avrà al centro un’assemblea pubblica, in programma alle 16 e ... Riporta romatoday.it