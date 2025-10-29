Roma Ferguson delude | si valuta l’addio a gennaio Zirkzee primo nome sul taccuino

Artem Dovbyk ed Evan Ferguson erano considerati, fino a pochi mesi fa, due tra i migliori talenti offensivi del calcio europeo. Il primo, arrivato per 35 milioni dopo aver vinto il titolo di capocannoniere della Liga, il secondo, appena diciottenne, veniva già paragonato a Alan Shearer, con una valutazione schizzata fino a 60 milioni di euro. Oggi, però, entrambi rappresentano un problema inaspettato per Gian Piero Gasperini. Nelle prime giornate di campionato, infatti, i due attaccanti hanno messo insieme un solo gol, quello realizzato da Dovbyk contro il Verona, che gli ha permesso di scavalcare Ferguson nelle gerarchie. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Ferguson delude: si valuta l’addio a gennaio, Zirkzee primo nome sul taccuino

