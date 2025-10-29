Roma e Viterbo maxi operazione della Guardia di Finanza | sequestro da oltre 93 milioni a 123 indagati per frode fiscale e riciclaggio

Su delega della Procura della Repubblica di Roma - Direzione Distrettuale Antimafia, finanzieri dei Comandi Provinciali di Roma e di Viterbo stanno eseguendo due distinte ordinanze applicative di misure cautelari reali nei confronti di 244 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, per un valore co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma e Viterbo, maxi operazione della Guardia di Finanza: sequestro da oltre 93 milioni a 123 indagati per frode fiscale e riciclaggio

