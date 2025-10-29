Roma Dybala non si ferma più | pronta una maglia da titolare contro il Parma

Sololaroma.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paulo Dybala è tornato a essere protagonista. Oggi pomeriggio, alle 18:30, la Roma affronterà il Parma allo Stadio Olimpico e l’argentino potrebbe essere confermato ancora dal primo minuto. Sarebbe la quarta presenza consecutiva da titolare, una continuità che non si vedeva da quasi un anno: l’ultima volta risale ai tempi di Claudio Ranieri, quando collezionò dieci apparizioni di fila prima di fermarsi per infortunio. Ora, però, la sensazione è diversa. Dybala appare più leggero, più brillante e vicino alla sua miglior versione, sia dal punto di vista atletico che mentale. Le due reti consecutive, prima contro il Viktoria Plzen e poi contro il Sassuolo, gli hanno restituito fiducia e centralità nel progetto giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma dybala non si ferma pi249 pronta una maglia da titolare contro il parma

© Sololaroma.it - Roma, Dybala non si ferma più: pronta una maglia da titolare contro il Parma

Approfondisci con queste news

roma dybala ferma pi249Dybala al centro dell’attacco: la scommessa di Gasperini per far segnare la Roma - Pur di sopperire all’ allergia al gol dei suoi centravanti, infatti, Gian Piero ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

roma dybala ferma pi249Roma, Dybala cambio ruolo e rinnovo in arrivo: le ultime sull’argentino - Dybala, ora il falso nove può essere il suo ruolo: Gasperini vuole renderlo ancora più pericoloso in attacco. Riporta sportpaper.it

Sì, Dybala è imprescindibile. E con lui la Roma può sognare e vincere - L'argentino alla terza partita in una settimana ha regalato una nuova vittoria ai giallorossi portando Gasperini in vetta alla classifica del campionato. Si legge su romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Dybala Ferma Pi249