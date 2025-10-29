Roma Dybala non si ferma più | pronta una maglia da titolare contro il Parma
Paulo Dybala è tornato a essere protagonista. Oggi pomeriggio, alle 18:30, la Roma affronterà il Parma allo Stadio Olimpico e l’argentino potrebbe essere confermato ancora dal primo minuto. Sarebbe la quarta presenza consecutiva da titolare, una continuità che non si vedeva da quasi un anno: l’ultima volta risale ai tempi di Claudio Ranieri, quando collezionò dieci apparizioni di fila prima di fermarsi per infortunio. Ora, però, la sensazione è diversa. Dybala appare più leggero, più brillante e vicino alla sua miglior versione, sia dal punto di vista atletico che mentale. Le due reti consecutive, prima contro il Viktoria Plzen e poi contro il Sassuolo, gli hanno restituito fiducia e centralità nel progetto giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
