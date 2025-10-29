Roma è un paradosso affascinante: una città che custodisce millenni di storia ma fatica ancora a proiettarsi nel futuro. Mentre capitali come Berlino, Parigi e Amsterdam sperimentano modelli di smart city sempre più avanzati — con servizi pubblici digitalizzati, mobilità sostenibile e connettività diffusa — la Capitale d’Italia resta spesso intrappolata tra burocrazia e lentezze infrastrutturali. Negli ultimi anni, tuttavia, qualcosa si sta muovendo. Il PNRR ha previsto fondi specifici per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’ammodernamento delle reti, mentre alcune startup romane stanno provando a innovare nei settori più disparati, dal turismo intelligente alla gestione dei dati urbani. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Roma digitale: la Capitale d’Italia è davvero al passo con l’Europa?