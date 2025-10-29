Roma digitale | la Capitale d’Italia è davvero al passo con l’Europa?
Roma è un paradosso affascinante: una città che custodisce millenni di storia ma fatica ancora a proiettarsi nel futuro. Mentre capitali come Berlino, Parigi e Amsterdam sperimentano modelli di smart city sempre più avanzati — con servizi pubblici digitalizzati, mobilità sostenibile e connettività diffusa — la Capitale d’Italia resta spesso intrappolata tra burocrazia e lentezze infrastrutturali. Negli ultimi anni, tuttavia, qualcosa si sta muovendo. Il PNRR ha previsto fondi specifici per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’ammodernamento delle reti, mentre alcune startup romane stanno provando a innovare nei settori più disparati, dal turismo intelligente alla gestione dei dati urbani. 🔗 Leggi su Tpi.it
News recenti che potrebbero piacerti
L’Italia digitale è pronta a competere. Al Forbes Innovation Summit 2025, tenutosi a Roma, imprese e istituzioni hanno raccontato un Paese che, dopo anni di rincorsa, è finalmente protagonista della trasformazione tecnologica. Ad aprire i lavori Riccardo Corb - facebook.com Vai su Facebook
Torna la formazione gratuita di "Appunti Digitali", format promosso dalla Camera di Commercio di Roma sui temi del digitale per imprese, professionisti e studenti. Venerdì 24 ottobre, alle ore 10.30, si parlerà di Intelligenza Artificiale. Info ? rm.camcom.it/ind - X Vai su X
Roma digitale: la Capitale d’Italia è davvero al passo con l’Europa? - Roma è da sempre un paradosso affascinante: una Capitale che custodisce millenni di storia, ma che fatica ancora a proiettarsi nel futuro. Lo riporta tpi.it
Roma, 100 milioni per il verde, cura dei parchi e monitoraggio digitale degli alberi - In Campidoglio il consiglio straordinario su “Verde orizzontale e verde verticale - Si legge su rainews.it
Roma capitale digitale, un hub da cento milioni per conservare i dati - Dalle parti di Trigoria (in via delle Testuggini per l’esattezza) il colosso americano del settore ... Secondo ilmessaggero.it