Roma | corsa disperata per salvare Alice la bimba che non riusciva più a respirare
Roma, 29 ottobre 2025 – Una notte di paura, speranza e straordinario coraggio quella vissuta a Roma, dove due agenti della polizia di Stato, Jacopo e Gaia, in servizio presso il Commissariato di P.S. Sant’Ippolito, sono stati protagonisti di un intervento che ha letteralmente salvato una vita: quella della piccola Alice, una bimba di appena 14 mesi, colta da una grave crisi respiratoria. Lungo via Tiburtina, nel cuore della notte, i due hanno notato una macchina ferma al semaforo, con il clacson che suonava disperatamente ed il traffico bloccato. Avvicinandosi, hanno trovato il padre in preda al panico: la sua bambina, sul seggiolino, respirava a fatica e stava perdendo conoscenza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
