Un nuovo episodio fuori dal perimetro di gioco riaccende il dibattito sui confini tra vita privata dei calciatori e tifo. Nel mirino è finito Nicola Zalewski, oggetto di uno striscione che richiama indiscrezioni di cronaca rosa e coinvolge personaggi del mondo dello spettacolo. Il messaggio, rapidamente rilanciato sui social, ha catalizzato l'attenzione in poche ore, trasformando una vicenda personale in materia da curva e trending topic. Dal mormorio al megafono dei social. Il meccanismo è noto: un riferimento ironico o aggressivo diventa contenuto virale, rimbalza tra piattaforme e talk show sportivi, e finisce per condizionare la percezione dell'atleta a prescindere dal rendimento.

© Sport.periodicodaily.com - Roma, caso striscione su Zalewski: quando il gossip travolge il campo