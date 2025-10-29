Rock Revolution | Red Hot Chili Peppers Tribute al Nù Land
Sabato 8 novembre 2025, a partire dalle ore 22.00, appuntamento al Nù Land con la R.H.C.P. Tribute Band. Blow rock e dj set dopo le ore 00.30. Pre prenotazioni cliccare sul seguente link. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
