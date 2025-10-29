rocchi prima dice agli assistenti di essere piccoli arbitri poi dopo napoli inter ha cambiato idea ziliani

Paolo Ziliani ha scritto sulle parole del disegnatore arbitri Gianluca Rocchi, a Open Var, dopo il rigore assegnato al Napoli contro l’Inter; inoltre, ha messo in evidenza che Rocchi sembra stia scrivendo un regolamento tutto suo dell’arbitraggio, che può variare da partita in partita. Il commento su Rocchi e il rigore al Napoli contro l’Inter. Ziliani scrive su X: “Sento il bisogno, dopo aver assistito al programma Open Var, di porgere le mie scuse al designatore arbitrale Gianluca Rocchi che tante volte ho criticato. Sento di dovermi scusare con lui perché solo ieri, dopo averlo sentito parlare, mi è stato chiaro che il suo lavoro non è quello che io immaginavo di semplice designatore tout court, ma la missione che lui stesso si è auto-affidato è ben altra: riscrivere dalle fondamenta il Regolamento del Gioco del Calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

