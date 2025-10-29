Robot sottomarino scende a 200 metri di profondità e trova un quartiere di pesci organizzato come una città

Cultweb.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le grandi scoperte avvengono per caso. Così, nel remoto mare di Weddell,  in una delle regioni più inospitali dell’Antartico, i ricercatori si sono trovati davanti uno spettacolo meraviglioso. Mentre tracciavano le rotte del leggendario esploratore Sir Ernest Shackleton e cercavano il relitto della sua nave Endurance, un veicolo sottomarino teleguidato ha rivelato qualcosa di straordinario: oltre mille nidi di pesce disposti in formazioni geometriche precise, come un vero e proprio quartiere organizzato sul fondale marino. La scoperta è avvenuta durante la Weddell Sea Expedition 2019, una spedizione che aveva un duplice obiettivo: condurre ricerche scientifiche interdisciplinari nelle acque circostanti la piattaforma glaciale Larsen C e localizzare il relitto dell’Endurance, la nave che affondò nel 1915 dopo essere stata schiacciata dai ghiacci. 🔗 Leggi su Cultweb.it

robot sottomarino scende a 200 metri di profondit224 e trova un quartiere di pesci organizzato come una citt224

© Cultweb.it - Robot sottomarino scende a 200 metri di profondità e trova un quartiere di pesci (organizzato come una città)

Approfondisci con queste news

Lava, aspira e si svuota da solo: per il robot autonomo in offerta bastano 200 euro - Scopri il robot aspirapolvere lavapavimenti Vexilar W11 in offerta: 8000 Pa, mappatura LIDAR, autonomia di 3 ore, svuotamento automatico e controllo via app a soli 199,99 euro su Amazon. quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Robot Sottomarino Scende 200