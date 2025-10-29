Robot sottomarino scende a 200 metri di profondità e trova un quartiere di pesci organizzato come una città
Le grandi scoperte avvengono per caso. Così, nel remoto mare di Weddell, in una delle regioni più inospitali dell’Antartico, i ricercatori si sono trovati davanti uno spettacolo meraviglioso. Mentre tracciavano le rotte del leggendario esploratore Sir Ernest Shackleton e cercavano il relitto della sua nave Endurance, un veicolo sottomarino teleguidato ha rivelato qualcosa di straordinario: oltre mille nidi di pesce disposti in formazioni geometriche precise, come un vero e proprio quartiere organizzato sul fondale marino. La scoperta è avvenuta durante la Weddell Sea Expedition 2019, una spedizione che aveva un duplice obiettivo: condurre ricerche scientifiche interdisciplinari nelle acque circostanti la piattaforma glaciale Larsen C e localizzare il relitto dell’Endurance, la nave che affondò nel 1915 dopo essere stata schiacciata dai ghiacci. 🔗 Leggi su Cultweb.it
